Ташкент, 25 марта, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в мае 2017 года совершит государственный визит в Китай, сообщил ИА REGNUM источник в администрации президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Глава Узбекистана в первой половине мая посетит КНР с государственным визитом, он также примет участие в форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь» в Пекине», — отметил собеседник агентства.

Китай является ведущим торговым партнером Узбекистана, в 2016 году товарооборот между странами составил $4,2 миллиарда.

Узбекистан поставляет в Китай хлопок, природный газ, уран, медь. В Узбекистане работают представительства 73 китайских компаний, осуществляют деятельность 704 предприятия с участием китайского капитала, из них 88 — со 100% иностранным капиталом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию с государственным визитом в апреле этого года.

Свой первый визит в статусе президента Узбекистана Мирзиёев совершил в Туркмению в марте 2017 года.

Накануне завершился государственный визит президента Узбекистана в Казахстан.