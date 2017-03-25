Ташкент, 25 марта, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев намерены наращивать сотрудничество в сфере безопасности, говорится в опубликованной МИД Узбекистана Совместной декларации глав двух государств.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев

Декларация принята по результатам двусторонних переговоров в рамках Государственного визита Шавката Мирзиёева в Республику Казахстан 22−23 марта 2017 года, сообщает сегодня, 25 марта, МИД Узбекистана.

«Главы Узбекистана и Казахстана отметили необходимость наращивания и активизации двустороннего сотрудничества путем проведения консультаций в борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами», — говорится в документе.

Там отмечается, что «в этих целях будут предприниматься все необходимые меры по совершенствованию взаимодействия соответствующих структур Узбекистана и Казахстана в деле предупреждения и противодействия проявлениям радикализма и ползучей экспансии экстремизма в регионе Центральной Азии».

ИА REGNUM сообщало ранее, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев выразили обоюдную заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках СНГ и более эффективном использовании механизмов Содружества.

Президенты также подтвердили совпадение позиций по вопросам обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии. Главы двух государств подчеркнули, что «согласование и принятие взаимоприемлемых решений по всему комплексу внутрирегиональных проблем должно осуществляться, прежде всего, самими государствами региона на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и уважения.