Рим, 25 марта, 2017, 15:29 — ИА Регнум.



MPD01605 Флаг ЕС

Лидеры 27 стран Европейского союза, которые останутся в наднациональном объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза. Об этом сегодня, 25 марта, сообщают итальянские СМИ.

Во Дворце консерваторов на Капитолийском холме в Риме сегодня собрались 27 лидеров стран Евросоюза, чтобы отметить 60-ю годовщину подписания Римского договора 1957 года.

В честь этой знаменательной даты, лидеры ЕС решили подписать Римскую декларацию. Этот документ отражает видение будущего Евросоюза во всех сферах.

Ранее администрация президента Франции сообщала, что в этом документе выражены как достижения европейцев за последние 60 лет (в том числе мир, процветание, европейская социальная модель), так и вызовы, стоящие перед ЕС, — рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза.

На фоне выхода Великобритании из Евросоюза оставшиеся страны решили подчеркнуть свое стремление к ещё большему единству и солидарности.

«Мы сделаем Европейский Союз сильнее и устойчивее путем еще большего единства и солидарности между нами и соблюдением общих правил», — сказано в декларации.

Тем не менее, в декларации обозначена возможность развития Евросоюза разными темпами и с разной интенсивностью. Речь идет о принципе «многоскоростной Европы». Этот принцип поддерживают Германия, Франция и страны Бенилюкса. Однако, ряд стран Восточной Европы, в том числе Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, выступали против упоминания этого принципа в итоговой декларации, поскольку опасаются, что он позволит странам Западной Европы принимать решения без них. Тем не менее, этот принцип в декларацию был помещен.