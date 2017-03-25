Астана, 25 марта, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев выразили обоюдную заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках СНГ и более эффективном использовании механизмов Содружества, говорится в обнародованной Совместной декларации президентов.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев

Декларация принята по результатам двусторонних переговоров в рамках Государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Республику Казахстан 22−23 марта 2017 года, сообщает сегодня, 25 марта, МИД Узбекистана.

Президенты также подтвердили совпадение позиций по вопросам обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии. Главы двух государств подчеркнули, что «согласование и принятие взаимоприемлемых решений по всему комплексу внутрирегиональных проблем должно осуществляться, прежде всего, самими государствами региона на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга».

«Стороны констатировали близость или совпадение позиций по ключевым вопросам международной политики, подчеркнули обоюдное стремление содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе, подтвердили намерение активизировать взаимовыгодное сотрудничество на международной арене, в частности, в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОИС, а также других международных и региональных организаций», — говорится в документе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Шавкат Мирзиеев 23−24 марта совершил государственный визит в Казахстан.

В ходе визита подписано 13 двусторонних документов, в частности, подписаны Соглашение между министерствами обороны Казахстана и Узбекистана о военном сотрудничестве, документ о международном автомобильном сообщении, о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2017−2018 годы, Стратегия экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2017−2019 годы.

Кроме того, между различными компаниями и банками подписано 74 контракта, охватывающих такие сферы, как торговля, финансы, инвестиции и другие.