Москва, 25 марта, 2017, 14:39 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев дал поручения Министерствам транспорта, экономического развития и финансов проработать вопрос применения скидок в системе «Платон» в зависимости от пробега по федеральным трассам. Поручение опубликовано сегодня, 25 марта, на официальном сайте правительства РФ.

Сообщается, что данное поручение глава правительства дал после встречи с представителями малого бизнеса в области грузовых автоперевозок, которая состоялась 23 марта.

В ходе этой встречи Медведев заявил, что идея снизить тариф для грузовиков массой более 12 тонн, которые ездят по дорогам чаще остальных, является «экономически обоснованной».

После этого министр транспорта России Максим Соколов заявил, что вопрос о подобной скидке может быть увязан с изменением тарифа системы «Платон» в следующем тарифном периоде.

Напомним, сейчас тариф «Платона» составляет 1,53 рубля за километр пути. С 15 апреля 2017 года тариф должен вырасти до 3,06 рубля, так как заканчивается льготный период.

Но правительство решило продлить льготный период и поднять тариф только на 25% — до 1,91 рубля.