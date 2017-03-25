Ташкент, 25 марта, 2017, 14:33 — ИА Регнум. В ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану достигнута договоренность с казахской стороной об использовании нефтепровода «Омск-Павлодар-Чимкент» для снабжения узбекских нефтеперерабатывающих заводов.

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«Мы будем использовать нефтепровод «Омск-Павлодар-Чимкент» для обеспечения сырьем наших нефтеперерабатывающих заводов», — сообщил глава компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов, выступая по национальному телевидению Узбекистана.

Общая мощность трех нефтеперерабатывающих заводов республики — Бухарского НПЗ, Ферганского НПЗ и Алтыарыкского НПЗ — составляет 11,12 миллиона тонн, однако в настоящий момент предприятия загружены на 60% из-за нехватки сырья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане (кроме Ташкента и Ташкентской области) наблюдается системный дефицит бензина, в регионах им торгуют по цене, вдвое превышающей государственные тарифы.

Также сообщалось, что с октября 2016 года цены на автозаправочных станциях Узбекистана выросли более чем на 30%.

Власти Узбекистана пояснили при этом, что цены на топливо повышены «в целях исправления сложившейся ситуации с дефицитом топлива и пресечения незаконных действий некоторых граждан».

Таким образом бензин Аи-80 сейчас стоит 2,8 тыс. сумов (один доллар — 3 549 сумов), Аи-91 —3 тыс. сумов, Аи-95 — 3,3 тыс. сумов.