Брюссель, 25 марта, 2017, 12:10 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Взрыв в доме

В одном из жилых домов в коммуне Берхем-Сент-Агат Брюссельского региона (Бельгия) прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает телерадиокомпания RTL со ссылкой на сообщение пожарных.

Сообщается, что в 7:30 по местному времени (9:30 мск) в трехэтажном жилом доме, расположенном на углу улицы, произошел взрыв и начался пожар.

Прибывшие на место сотрудники пожарных служб эвакуировали людей из горящего здания, так как есть угроза его обрушения.

Открытое горение удалось быстро ликвидировать. Специалисты начали изучение причин взрыва.

По данным правоохранительных органов, в результате пожара пострадал один человек. Он получил ожоги и был доставлен в ожоговое отделение военного госпиталя имени королевы Астрид.

Напомним, 18 марта в жилом доме, расположенном в брюссельской коммуне Сен-Жиль, произошел взрыв бытового газа. Тогда погиб один человек, трое получили ранения.