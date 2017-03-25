Душанбе, 25 марта, 2017, 12:05 — ИА Регнум.

На таджикский аэродром «Айни» перебазированы штурмовики Су-25СМ с дислоцированной в Киргизии российской авиабазы «Кант» для участия в предстоящих антитеррористических командно-штабных учениях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа МО РФ.

Russianplanes.net Самолёт Су-25

В ходе маневров при проведении антитеррористической операции в горной местности авиация поддержит практические действия спецназа и мотострелков. Запланировано нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным мишеням, имитирующим базовые лагеря и склады бандгрупп.

Напомним, с 27 по 30 марта на трех полигонах министерства Таджикистана «Московский», «Момирак» и «Харбмайдон», а также на территории двух полигонов 201-й российской военной базы — «Ляур» и «Самбули» — пройдут совместные российско-таджикские антитеррористические командно-штабные маневры.

Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на источник в силовом блоке Таджикистана, в учениях примут участие 50 тысяч солдат, офицеров и резервистов таджикских Вооруженных сил и 2 тысячи российских военных — как служащие 201-й РВБ, так и дополнительные силы ЦВО. Также будут задействованы 40 единиц боевой и транспортной авиации и порядка 1 тысячи единиц бронетехники и артиллерии.