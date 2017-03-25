Ташкент, 25 марта, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выразил готовность поддержать реформы в Узбекистане, начатые новым президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, сообщает МИД Узбекистана.

Флаг Узбекистана

«Мы готовы поддержать усилия правительства Узбекистана в области реформ, направленных на обеспечение возможностей и роста, которые принесут пользу стране и ее гражданам», — говорится в послании главы ЕБРР Сумы Чакрабарти в адрес узбекского лидера Шавката Мирзиёева.

Чакрабарти подчеркнул, что стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017—2021 годах отражает многие приоритетные направления банка.

«Мы отмечаем, что в ней особо подчеркнута значимость укрепления демократических процессов и гражданского общества, либерализации экономики, совершенствования делового климата и верховенства закона, а также укрепления отношений с соседями Узбекистана», — говорится в документе.

Президент ЕБРР указал, что «Меморандум о взаимопонимании, который я подписал с первым заместителем премьер-министра республики Ачилбаем Раматовым, отражает наш подход на краткосрочный период, в течение которого мы будем совместно разрабатывать среднесрочную Страновую стратегию ЕБРР в Узбекистане с учетом приоритетов вашего правительства».

«Мы с нетерпением ждем скорейшего запуска наших инвестиционных, технических и консультативных проектов, особенно по поддержке малого и среднего бизнеса и банковского сектора, а также дальнейшего улучшения инвестиционного климата для достижения скорейших результатов. Одновременно мы будем разрабатывать проекты в сфере коммунальных услуг, инфраструктуры, энергетики и в других областях, которые требуют более длительной подготовки», — говорится в послании.

ИА REGNUM ранее сообщало, что делегация ЕБРР во главе с президентом организации Сумой Чакрабарти совершила первый с 2007 года визит в Узбекистан.

В ходе визита делегации подписаны два важных документа — меморандум, согласно которому Узбекистану будут предоставлены кредитные линии для финансирования узбекских предприятий, также средства будут направлены на развитие среднего и малого бизнеса, «в целом меморандум определяет основные направления сотрудничества».

Также подписано соглашение по имплементации программы рекультивации урановых хвостохранилищ в республике в рамках программы ЕБРР по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии.

По данным МИД Узбекистана, с 1993 года в различных отраслях экономики страны реализовано 54 проекта с участием ЕБРР с привлечением финансирования на сумму свыше $500 млн.

В Узбекистане полагают, что нынешний визит связан с деятельностью нового президента страны Шавката Мирзиёева. Ранее ЕБРР неоднократно критиковал руководство страны за непоследовательность экономических преобразований, отсутствие свободы слова, давление государства на частный сектор. С 2007 года произошла практически полная заморозка деловых отношений между сторонами.