Вашингтон, 25 марта, 2017, 08:48 — ИА Регнум.



Erin A. Kirk-Cuomo Майк Флинн

Бывший советник президента США по национальной безопасности генерал Майкл Флинн в сентябре 2016 года (тогда он ещё не был советником, но являлся членом предвыборной команды Дональда Трампа) встречался с представителями правительства Турции и обсуждал с ними вопрос о выдаче оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сегодня пишет Wall Street Journal со ссылкой на присутствовавшего на данной встрече бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси.

Вулси рассказал журналистам, что на встрече обсуждалась возможность передачи Гюлена Турции без официального процесса экстрадиции. Экс-глава ЦРУ утверждает, что с турецкой стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам Вулси, эти переговоры «выглядели наивно», и он сам не испытывал особого доверия к этому. «Это страна с правовыми процедурами и конституцией, мы не выдаем людей, чтобы понравиться кому-то за рубежом», — подчеркнул бывший главный разведчик. При этом Вулси не уточнил, с какой целью он участвовал в этих переговорах.

Данная публикация в WSJ появилась после заявления представителя бывшего советника Флинна Прайса Флойда, который заявил, что генерал никогда не обсуждал незаконные действия, незаконную выдачу или другие действия подобного характера, имея в виду ситуацию вокруг экстрадиции Гюлена.

Заявление Флойда было вызвано публикацией в New York Times, в которой утверждалось, что Флинн в рамках своей лоббистской деятельности собирал информацию о Гюлене. Благодаря этой публикации также стало известно, что Флинн действительно был зарегистрирован в министерстве юстиции США в качестве лоббиста в интересах Турции. Но при этом представители Флинна утверждают, что он завершил эту работу до выборов президента США в ноябре 2016 года. Сообщалось, что фирма Флинна получила за эти услуги около $500 тыс.

Напомним, Гюлен с 1999 года живет в США. В Турции против него несколько раз возбуждали уголовные дела, но большинство из них были закрыты за отсутствием состава преступления.

Тем не менее нынешний президент Турции Эрдоган всегда считал Гюлена своим политическим противником. Эрдоган последовательно уничтожал организацию Гюлена в Турции и добился в этом существенных успехов.

В последние годы Эрдоган и его команда неоднократно обвиняли Гюлена в подготовке государственного переворота в Турции. Ответственность за неудачную попытку военного переворота летом 2016 года Анкарар возложила на Гюлена и потребовала его экстрадиции из США.

Что касается Флинна, то после того, как он стал советником президента Трампа по национальной безопасности, демократические СМИ выбрали его первой жертвой информационной войны против команды нового президента США.

Флинна обвинили в том, что генерал дезинформировал вице-президента Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Сперва Флинн заявил, что он передал всю информацию о содержании разговора точно, но затем признал, что это не так. В итоге ему пришлось уйти в отставку, пробыв в должности советника чуть более 20 дней.