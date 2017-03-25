Москва, 25 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум.



Pexels Аэропорт

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче имущественного комплекса аэропорта «Ясный» на острове Итуруп Курильской гряды в собственность Сахалинской области. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 25 марта, на официальном сайте правительства РФ.

Согласно этому распоряжению, Росимущество совместно с Росавиацией и правительством Сахалинской области осуществляют в установленном порядке передачу в собственность региона находящегося в федеральной собственности аэропорта «Ясный».

В федеральной собственности остаются только те объекты аэропорта, которые являются элементами единой системы организации воздушного движения.

Напомним, речь идет об аэропорте на острове Итуруп, который был построен в 2014 году в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Курильских островов на 2007−2015 годы.

В октябре 2015 года аэропорту присвоили название «Ясный».

До строительства этого аэропорта ависообщение между материком и островом Итуруп осуществлялось через военный аэродром «Буревестник». Этот аэродром расположен в неудачном с точки зрения погодных условий месте, что приводило к тому, что пассажирское сообщение было нерегулярным.