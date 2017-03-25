Рим, 25 марта, 2017, 07:56 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз совершал ошибки в прошлом, но сейчас настало время их исправлять. Такое заявление глава германского правительства сделала сегодня, 25 марта, в интервью Первому каналу итальянского государственного телевидения.

Меркель прибыла в столицу Италии на торжества по случаю 60-й годовщины подписания Римского договора, заложившего основы Европейского союза.

В интервью журналистам она признала, что Европейский союз в последние годы совершал ошибки, но у наднационального объединения есть хорошая база для того, чтобы эти ошибки исправить.

«Думаю, что мы далеко не все делали хорошо. И то, что осталось незавершенным, пришло время завершить сейчас, для этого у нас есть хорошая база», — сказала Меркель.

Она пояснила, что, открывая внутренние границы между странами-членами ЕС, руководство наднационального объединения не подумало об укреплении границ внешних. Это привело к миграционному кризису.

Также она напомнила, что вводя единую валюту в рамках Евросоюза, его руководство не было готово к кризису, который в итоге разразился. Но уже сейчас, по словам Меркель, эта ошибка исправляется через банковский союз и созданные механизмы стабилизации.

«Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности», — подчеркнула Меркель.

Она уверена, что по аналогии с преодолением экономического кризиса Евросоюз справится и с миграционным кризисом. Каждая страна ЕС должна сделать вклад в преодоление этого кризиса в соответствии со своими возможностями, считает Меркель.

Канцлер подчеркнула, что ЕС должен добиться того, чтобы люди из других стран не хотели из них бежать. Для этого ЕС должен работать над решением таких проблем, как сирийский конфликт.

Меркель снова подтвердила один из главных тезисов своей экономической политики: «Нам необходимо согласовать настоящие правила, и этого нельзя сделать без экономии».

В разговоре с журналистами был затронут её недавний визит в США и встреча с Дональдом Трампом. Журналисты не могли не спросить Меркель о рукопожатии с Трампом, которого не было на фотосессии.

Она ответила, что в ходе этого визита было достаточно рукопожатий и выразила надежду, что США и ЕС «будут вместе».

Напомним, Римский договор — международный договор, подписанный в 1957 году ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом о ликвидации всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала. Римский договор 1957 года стал документом, заложившим основу для Европейского экономического сообщества. Кроме того, 25 марта 1957 года теми же государствами был подписан ещё один Римский договор, заложивший основу функционирования Европейского сообщества по атомной энергии.

Считается, что именно Римский договор положил начало процессу, который привел к созданию Евросоюза.