Минск, 25 марта, 2017, 06:52 — ИА Регнум.

Правоохранительными органами Белоруссии задержан оппозиционер Владимир Некляев, выступавший одним из организаторов намеченной на 25 марта несанкционированной акции протеста в Минске. Об этом сообщает гендиректор информагентства БелаПАН Алесь Липай на своей странице в Facebook.

ROOKIE23 Задержание

«Во втором часу ночи задержан белорусский поэт, кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев. Милиция сняла господина Некляева в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где принимал участие в дискуссии по ситуации в Белоруссии», — сообщил журналист.

Отметим, что после несанкционированного «Марша нетунеядцев», состоявшегося 17 марта, в отношении Некляева ведётся административный процесс о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. 24 марта суд Ленинского района Минска должен был рассматривать его дело.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе КГБ Белоруссии объявило о предотвращении подготовки массовых беспорядков 25 марта в Минске и задержании 26 человек в рамках возбуждённого по данному факту уголовного дела. Задержаны в частности активисты «Белого легиона» (аналог украинских радикальных организаций правого толка), а также «Молодого фронта».

По итогам 29 обысков, проведённых по местам их жительства и пребывания, у боевиков было изъято огнестрельное оружие, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления взрывных устройств, бронежилеты и каски, медицинские аптечки натовского образца, пособия по ведению боевых действий в городе и другие предметы.

Также сообщалось, что КГБ Белоруссии располагает информацией о планировавшемся прибытии в Минск боевиков с Украины.

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