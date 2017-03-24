Вашингтон, 25 марта, 2017, 01:44 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Не так

Президент США Дональд Трамп после отзыва из Конгресса законопроекта об отмене Obamacare пообещал в ближайшее время подготовить новый законопроект о реформе здравоохранения, передаёт агентство Reuters.

«Не думаю, что на это уйдёт много времени», — сказал глава Белого дома.

При этом он заверил, что новый законопроект будет намного лучше предыдущего, и выразил надежду, что документ поддержат не только республиканцы, но и демократы.

Напомним, представители Республиканской партии 24 марта сняли с голосования в Палате представителей законопроект о здравоохранении, которой был призван заменить программу Obamacare, введённую предыдущим президентом Бараком Обамой.

Как было заявлено, решение об этом было принято по просьбе Дональда Трампа, который пожелал доработать законопроект с демократами.

Ранее американские СМИ писали, что подготовленный республиканцами проект, в случае его принятия, оставит без медицинской страховки 52 млн граждан США.