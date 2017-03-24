Дублин, 25 марта, 2017, 00:42 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Авива» был разыгран матч 5-го тура группы D Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Ирландии и Уэльса. Матч завершился со счетом 0:0.

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Статистика матча (Ирландия/Уэльс)

Удары 5/8

Удары в створ 0/2

Владение 46%/54%

Фолы 12/11

На данный момент Уэльс остался на 3-й строчке с 7-ю очками. Ирландия идет на 2-й позиции с 11-ю очками.

Составы на матч:

Ирландия: Рэндолф, Кио, О’Ши, Уорд, Коулман, Макклин, Уилан, Хендрик, Мейлер, Лонг, Уолтерс.

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Тейлор, Дэвис, Честер, Уильямс, Аллен, Робсон-Кану, Рэмси, Бэйл, Ледли.

Главный арбитр матча: Никола Риццоли.

Предупреждения: Мейлер — 46, Рэмси — 56, Бейл — 68, Макгиди — 90.

Удаления: Тейлор — 69.