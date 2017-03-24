Москва, 25 марта, 2017, 01:09 — ИА Регнум. С 25 марта при поддержке BMW Group Russia в Музее русского импрессионизма стартует экспозиция «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа», которая познакомит посетителей с работами более 20 художников. На выставке будут представлены произведения из собрания Национальной галереи Армении и Музея русского искусства Еревана.

Дарья Антонова ИА REGNUM У портрета Анны Идельсон работы Вардгеса Суренянца

Дарья Антонова ИА REGNUM Экспозиция «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа» в Музее русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM Женский портрет работы Егише Тадевосяна

Дарья Антонова ИА REGNUM Экскурсия для первых посетителей выставки «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа»

Наверное, у многих импрессионизм ассоциируется с Францией и такими известными личностями, как Поль Гоген, Эдуард Мане, Огюст Ренуар и другими. Однако это направление быстро распространилось и в другие страны, выходя далеко за пределы Европы. Армянский импрессионизм, как и французский, сформировался не так давно — на рубеже XIX—XX вв. Художники Армении переняли у родоначальников направления уникальную манеру — изображать моменты так, словно они только что были выхвачены из реальности. Картины импрессионистов стали так называемой одой всему живому.

Исключительными чертами армянского импрессионизма выступают многовековые традиции, прославленные во всем мире. Национальная культура, красота родной земли и старые улицы поселений — все это находит отражение в живописи.

Красный парусник. Бретань. Григор Шарбабчан.

На палубе. Фанос Терлемезян.

Венеция. Егише Тадевосян. 1909

«Несомненно, армянский импрессионизм отличается от русского и тем более французского. Армянские художники использовали это направление как метод работы, но не идеологию. У французов же ярко выражен именно научный подход, для них это принципиальная работа, — рассказывает Марина Акопян, куратор экспозиции со стороны Национальной галереи Армении. — Для выставки мы выбрали и тех художников, которые всегда работали в данном направлении, и тех, у кого импрессионизм проявлялся в творчестве лишь периодами».

На берегу Марны. Мартирос Сарьян. 1927

Важное место на выставке занимают картины всемирно известного художника Мартироса Сарьяна. Главной темой творчества артиста является природа его родной страны. Однако помимо пейзажей в его работах находят место также многочисленные портреты, натюрморты и другие жанры живописи и графики. На основе эскиза Мартироса Сарьяна был создан герб Советской Армении. Широко известен мастер и как театральный художник.

Не столь известный широкой публике, однако, не уступающий в таланте именитым французским творцам, Егише Тадевосян. Его не просто так называют ключевой фигурой армянского искусства. Художник принимал активное участие в Товариществе передвижных художественных выставок и объединении «Мир искусства». Егише Тадевосян был в дружеских отношениях с Михаилом Врубелем и Василием Поленовым. Вместе с последним армянский художник совершил путешествие в Палестину. Одна из наиболее выдающихся работ художника — «Женщина, читающая в саду». На ней Егише Тадевосян изобразил свою жену Жюстину.

Дарья Антонова ИА REGNUM У работы Егише Тадевосяна. Портрет Жюстины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие экспозиции «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа» в Музее русского импрессионизма

Еще один армянский импрессионист, чьи работы заслуживают особого внимания — Седрак Аракелян. В творчестве этого художника, как и у Мартироса Сарьяна, огромное место занимали национальные пейзажи. Мягкость линий и яркий колорит картин невольно приковывают к себе внимание.

Сбор пшата. Седрак Аракелян. 1936

Дом отдыха. Ахтала. Седрак Аракелян. 1934

Специально к открытию выставки будет издан иллюстрированный каталог. В него войдут статьи об армянском импрессионизме и биографии художников, чьи работы представлены на экспозиции. Кроме того, в каталоге будут опубликованы работы, которые не удалось привезти на выставку из-за плохой сохранности.

Батуми. На набережной. Ованнес Тер-Татевосян. 1913

В Музее русского импрессионизма столь популярное течение по-новому открывается для каждого. Мы привыкли к полотнам французских классиков, не задумываясь о том, каким может быть импрессионизм в той же солнечной Армении. И хотя он имеет свои национальные особенности, направление все же остается европейским. Зритель вряд ли ожидает увидеть армянское искусство с такого ракурса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Торжественное открытие экспозиции «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа» в Музее русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM Леонид Якубович, Александр и Екатерина Стриженовы на открытии экспозиции «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа»

Дарья Антонова ИА REGNUM Первые гости на открытии экспозиции «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа» в Музее русского импрессионизма

«Как-то Юлии Петровой и Борису Минцу (директору музея и учредителю) попался в руки каталог армянской импрессионистической живописи. Она показалась им яркой, красочной и неожиданно европейской — очень близкой к французскому импрессионизму, родоначальнику жанра. Поскольку миссия нашего музея открывать зрителю новые имена и целые направления, было решено организовать выставку, которая и познакомит Москву с прекрасной армянской живописью, — комментирует Юлия Ракитина, куратор экспозиции. — Можно сказать, что сегодня увлечение импрессионизмом витает в воздухе. Во Франции «Музей импрессионизма» на каждой выставке рассказывает, что импрессионисты — это не только французы, но и, например, американцы. В России открылся наш музей, и благодаря этому стал известен феномен русского импрессионизма. Можно сказать, что новые грани импрессионистической живописи — это тенденция, а армянская живопись — один из самых достойных образцов импрессионизма».

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие экспозиции «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа» в Музее русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM «Женщина на берегу моря» Карапета Адамяна в Музее русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM Женский портрет. Егише Тадевосян

Музей русского импрессионизма открыл свои двери для посетителей не так давно — в мае 2016 года. Более тысячи квадратных метров музейного пространства знакомит своих гостей с образцами русского искусства, большая часть которых выполнена в стиле импрессионизма. Музей заслужил уважение международного музейного сообщества и является членом Международного совета музеев ICOM.