От Мане до Сарьяна. Армянские импрессионисты дают отпор французам
Москва, 25 марта, 2017, 01:09 — ИА Регнум. С 25 марта при поддержке BMW Group Russia в Музее русского импрессионизма стартует экспозиция «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа», которая познакомит посетителей с работами более 20 художников. На выставке будут представлены произведения из собрания Национальной галереи Армении и Музея русского искусства Еревана.
Наверное, у многих импрессионизм ассоциируется с Францией и такими известными личностями, как Поль Гоген, Эдуард Мане, Огюст Ренуар и другими. Однако это направление быстро распространилось и в другие страны, выходя далеко за пределы Европы. Армянский импрессионизм, как и французский, сформировался не так давно — на рубеже
Исключительными чертами армянского импрессионизма выступают многовековые традиции, прославленные во всем мире. Национальная культура, красота родной земли и старые улицы поселений — все это находит отражение в живописи.
«Несомненно, армянский импрессионизм отличается от русского и тем более французского. Армянские художники использовали это направление как метод работы, но не идеологию. У французов же ярко выражен именно научный подход, для них это принципиальная работа, — рассказывает Марина Акопян, куратор экспозиции со стороны Национальной галереи Армении. — Для выставки мы выбрали и тех художников, которые всегда работали в данном направлении, и тех, у кого импрессионизм проявлялся в творчестве лишь периодами».
Важное место на выставке занимают картины всемирно известного художника Мартироса Сарьяна. Главной темой творчества артиста является природа его родной страны. Однако помимо пейзажей в его работах находят место также многочисленные портреты, натюрморты и другие жанры живописи и графики. На основе эскиза Мартироса Сарьяна был создан герб Советской Армении. Широко известен мастер и как театральный художник.
Не столь известный широкой публике, однако, не уступающий в таланте именитым французским творцам, Егише Тадевосян. Его не просто так называют ключевой фигурой армянского искусства. Художник принимал активное участие в Товариществе передвижных художественных выставок и объединении «Мир искусства». Егише Тадевосян был в дружеских отношениях с Михаилом Врубелем и Василием Поленовым. Вместе с последним армянский художник совершил путешествие в Палестину. Одна из наиболее выдающихся работ художника — «Женщина, читающая в саду». На ней Егише Тадевосян изобразил свою жену Жюстину.
Еще один армянский импрессионист, чьи работы заслуживают особого внимания — Седрак Аракелян. В творчестве этого художника, как и у Мартироса Сарьяна, огромное место занимали национальные пейзажи. Мягкость линий и яркий колорит картин невольно приковывают к себе внимание.
Специально к открытию выставки будет издан иллюстрированный каталог. В него войдут статьи об армянском импрессионизме и биографии художников, чьи работы представлены на экспозиции. Кроме того, в каталоге будут опубликованы работы, которые не удалось привезти на выставку из-за плохой сохранности.
В Музее русского импрессионизма столь популярное течение по-новому открывается для каждого. Мы привыкли к полотнам французских классиков, не задумываясь о том, каким может быть импрессионизм в той же солнечной Армении. И хотя он имеет свои национальные особенности, направление все же остается европейским. Зритель вряд ли ожидает увидеть армянское искусство с такого ракурса.
«Как-то Юлии Петровой и Борису Минцу (директору музея и учредителю) попался в руки каталог армянской импрессионистической живописи. Она показалась им яркой, красочной и неожиданно европейской — очень близкой к французскому импрессионизму, родоначальнику жанра. Поскольку миссия нашего музея открывать зрителю новые имена и целые направления, было решено организовать выставку, которая и познакомит Москву с прекрасной армянской живописью, — комментирует Юлия Ракитина, куратор экспозиции. — Можно сказать, что сегодня увлечение импрессионизмом витает в воздухе. Во Франции «Музей импрессионизма» на каждой выставке рассказывает, что импрессионисты — это не только французы, но и, например, американцы. В России открылся наш музей, и благодаря этому стал известен феномен русского импрессионизма. Можно сказать, что новые грани импрессионистической живописи — это тенденция, а армянская живопись — один из самых достойных образцов импрессионизма».
Музей русского импрессионизма открыл свои двери для посетителей не так давно — в мае 2016 года. Более тысячи квадратных метров музейного пространства знакомит своих гостей с образцами русского искусства, большая часть которых выполнена в стиле импрессионизма. Музей заслужил уважение международного музейного сообщества и является членом Международного совета музеев ICOM.