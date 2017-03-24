Вашингтон, 24 марта, 2017, 22:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер заявил, что президент страны Дональд Трамп не изменил взгляд на свои ключевые задачи после вступления в должность главы государства. Об этом Спайсер заявил сегодня, 24 марта, на регулярном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Спайсер заявил, что Трамп до сих пор привержен тем ключевым задачам, которые он обозначил в ходе своей предвыборной кампании. Пресс-секретарь напомнил, что Трамп собирается менять американскую систему здравоохранения, создавать рабочие места для американских граждан, а также обеспечивать энергетическую независимость страны.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что Трамп и дальше готов бороться с нелегальной иммиграцией, продолжать строительство стены на границе с Мексикой и выступать за реформы в налоговой системе страны.

Напомним, в ходе своего выступления перед Конгрессом США президент Трамп заявил, что в истории страны начинается новая глава. Он подчеркнул, что будет выполнять данные народу обещания.