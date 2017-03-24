Белый дом: Трамп не изменил своих взглядов после того, как стал президентом
Вашингтон, 24 марта, 2017, 22:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер заявил, что президент страны Дональд Трамп не изменил взгляд на свои ключевые задачи после вступления в должность главы государства. Об этом Спайсер заявил сегодня, 24 марта, на регулярном брифинге.
Спайсер заявил, что Трамп до сих пор привержен тем ключевым задачам, которые он обозначил в ходе своей предвыборной кампании. Пресс-секретарь напомнил, что Трамп собирается менять американскую систему здравоохранения, создавать рабочие места для американских граждан, а также обеспечивать энергетическую независимость страны.
Пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что Трамп и дальше готов бороться с нелегальной иммиграцией, продолжать строительство стены на границе с Мексикой и выступать за реформы в налоговой системе страны.
Напомним, в ходе своего выступления перед Конгрессом США президент Трамп заявил, что в истории страны начинается новая глава. Он подчеркнул, что будет выполнять данные народу обещания.