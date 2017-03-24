Краснодар, 24 марта, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Сборная России по футболу уступила в товарищеском матче команде Кот-д'Ивуара со счётом 2:0, сообщает «Р-Спорт».

Rfs.ru Россия vs Кот-д'Ивуар — 0:2

Товарищеский матч проходил в Краснодаре.

Футболисты российской сборной не смогли забить ни одного гола. Их соперники чувствовали себя на поле гораздо увереннее и на 30-й минуте Джонатан Коджиа открыл счет.

Безответный расстрел ворот российской команды продолжил нападающий сборной Кот-д'Ивуара Уилфрид Заа, установивший окончательный счет 2:0.

Напомним, сборная России по футболу участвовала в первом из двух товарищеских матчей, намеченных на март 2017 года. Во второй игре подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Бельгии.