Женева, Швейцария, 24 марта, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что намерен бороться за возможность выступления российской певицы Юлии Самойловой на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Соответствующее заявление сделал официальный представитель EBU Дэвид Гудман.

Jsvok.ru Юлия Самойлова

Он заявил, что предпочтительное для EBU решение состоит в том, чтобы российская певица Самолова выступила на «Евровидении» в Киеве. Гудман заверил, что EBU делает все возможное для того, чтобы добиться выступления Самойловой.

«Желание EBU состоит в том, чтобы все артисты, участвующие в этом году в конкурсе «Евровидение», могли сделать это (выступить) в принимающем городе Киеве в соответствии с правилами и традициями этого соревнования», — сказал Гудман.

Представитель EBU заверил, что Союз находится в контакте с украинскими властями и делают всё, чтобы разрешить ситуацию.

Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины запретила российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой въезжать на территорию Украины сроком на три года. Причина запрета в том, что Самойлова посещала Крым в 2015 году.

EBU предложил российскому «Первому каналу» организовать спутниковую трансляцию выступления Самойловой. Руководство «Первого канала» отказалось это делать, так как спутниковая трансляция противоречит условиям конкурса.