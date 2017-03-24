Вашингтон, 24 марта, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении 30 иностранных компаний и физических лиц за предоставление Ирану стратегически важных технологий, необходимых для развития иранской ракетной программы, 24 марта сообщает Reuters.

Pixabay.com Санкции

В заявлении Госдепартамента США указано, что ряд компаний нарушили экспортный контроль в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Санкции введены против 11 компаний и физических лиц из Китая, Северной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов за передачу технологий Тегерану, которые могли бы ускорить реализацию иранской программы по созданию баллистических ракет.

Также под санкции подпали еще 19 организаций и отдельных лиц, которых обвиняют в нарушении закона США о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии (INKSNA), который запрещает передачу технологий, необходимых для создания оружия массового уничтожения.

Напомним, ядерная сделка с Ираном была заключена 15 июля 2015 года. По условиям соглашения, Иран и шесть «контролирующих» стран, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия, достигли соглашения по ограничению иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Ирана.

Ранее новая администрация США ввела новые санкционные меры в отношении Ирана в качестве ответа на испытания иранской баллистической ракеты.