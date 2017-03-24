Цхинвал, 24 марта, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Южная Осетия планирует войти в состав Российской Федерации, сообщил журналистам спикер парламента республики Анатолий Бибилов.

Южная Осетия и Россия

По словам Бибилова, референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ может состояться в 2017 году после президентских выборов.

«Желание народа Южной Осетии о вступлении в состав России ни для кого не является секретом. Как и договоренность депутатов парламента по этому вопросу с действующим президентом республики Леонидом Тибиловым», — заявил Бибилов.

Бибилов подчеркнул, что будут проведены консультации и с российскими коллегами, так как этот вопрос непосредственно касается России.

Спикер парламента Южной Осетии особо отметил, что российское законодательство позволяет решить вопрос вхождения республики в состав России, но при этом стоит учитывать влияние текущей международной обстановки.

Напомним, в мае 2016 года руководство Южной Осетии подписало заявление о планах провести в 2017 году референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации.

Кроме того, на 9 апреля 2017 года уже назначен референдум по вопросу переименования республики в Южную Осетию-Аланию, что подчеркнет единство с республикой Северная Осетия-Алания, уже входящей в состав России.