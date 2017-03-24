Москва, 24 марта, 2017, 18:42 — ИА Регнум. «Состав Общественной палаты РФ сейчас только формируется, есть только две части списка из трех. Но в любом случае, так же, как и в прошлый раз, состав очень авторитетный, многих из них я знаю лично. В том, что выбор был сделан правильно, сомневаться не приходится», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член-корреспондент РАН Александр Титов.

Kremlin.ru Пленарное заседание Общественной Палаты РФ

«Сейчас еще сложно говорить о подробностях будущей работы. Когда соберется полный состав Общественной палаты, каждый из членов Общественной палаты должен будет выбрать конкретную комиссию, в рамках которой он будет работать. И каждая комиссия должна будет подготовить план своей работы, — продолжил Александр Титов. — Общий план работы Общественной палаты будет складываться из планов работы комиссий. Сегодня этих комиссий пока нет, и, соответственно, о конкретных планах говорить сложно».

«Работа представляется пока в самом общем виде, исходя из принципов, для чего вообще существует Общественная палата. А существует она для того, чтоб отражать общественное мнение, транслировать те проблемы, которые существуют в регионах, всей стране, и стараться донести их до исполнительной и законодательной власти, поскольку сама Общественная палата не является субъектом законодательной деятельности», — завершил свой комментарий для ИА REGNUM Александр Титов.

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