Минск, 24 марта, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что германские и американские фонды выделяли деньги на провокацию в стране. Об этом президент Белоруссии заявил сегодня, 24 марта, в ходе поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

President.gov.by Выступление Александра Лукашенко во время поездки в Гродненскую область

Лукашенко рассказал, что белорусские спецслужбы разобрались в том, как именно готовилась провокация в стране. Финансирование противоправной деятельности на территории Белоруссии осуществлялось через Литву и Польшу.

«Вот они обижаются — услышали мое заявление в Могилеве — Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев — большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на «Мерседесах» разъезжают», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии считает, что тех людей, которые, выходя на акции, хотели решить какие-то свои вопросы, просто пытались использовать в противоправных целях.

Напомним, белорусский КГБ задержал 26 человек в рамках уголовного дела о подготовке массовых беспорядков. Задержаны активисты «Белого легиона» во главе с Мирославом Лозовским, а также «Молодого фронта» во главе с Дмитрием Дашкевичем — всего 26 человек.

Также был обнаружен тайник с оружием, которое боевики этих организаций хотели использовать во время протестных акций 25 марта. Кроме того, у КГБ есть информация, что провокаторы планировали прибытие боевиков с Украины.