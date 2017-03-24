Москва, 24 марта, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о классификации туристических объектов и гостиниц Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта. Вводятся понятия «гостиничные услуги», «гостиница и иное средство размещения», «классификация объектов туристской индустрии», предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ.

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Цена «звезд»

Так, с 1 января 2018 г. вводится обязательная классификация в отношении гостиниц и иных средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 г. — в отношении гостиниц и иных средств размещения с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2020 г. — в отношении всех гостиниц и иных средств размещения). «Пятизвездочные гостиницы уже почти все прошли классификацию», — отметил замглавы Минкультуры Александр Журавский. Сейчас классификация объектов туристской индустрии в том числе и гостиниц осуществляется в добровольном порядке. Она обязательна только для регионов, где будут проводиться спортивные мероприятия Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ориентировочно стоимость получения классификации гостиницам, претендующим на три-пять звезд составит от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для гостиниц без звезд — в районе 5 тыс. рублей, уточнил замминистра.

Запреты

Одновременно вводятся новые положения об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии. Устанавливается срок действия аттестата аккредитации — 3 года.

Прописывается, что аккредитованная организация осуществляет классификацию объектов туристской индустрии на всей территории РФ — при условии уведомления органа государственной власти субъектов РФ, на территории которого планируется осуществлять такую классификацию.

В ходе обсуждения депутат Госдумы Владимир Катенев («Единая Россия») обратил внимание на то, что создается «рынок услуг из нескольких миллиардов рублей, каждые три года мы этот рынок будем подписывать, сотни если не тысячи людей войдут в этот процесс». «Не факт, что качество как-то принципиально изменится», — считает он.

Предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, а также на использование гостиницами категории не соответствующей категории, указанной в свидетельстве.

«Принятие закона может привести к снижению цен, особенно в тех гостиницах, которые завышают звездность своих услуг», — отметил Журавский.

Так сколько же отелей в РФ?

Главное, чтобы система классификации вызывала доверие, считает депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). «У нас до сих пор есть лишь приблизительные сведения о количестве отелей в некоторых регионах, между реальным числом отелей и базой данных сервисов, например, «Букинге», существенно различается», — указал он.

Также среди проблем бизнеса — устаревший номерной фонд, кроме того, «многие собственники самовольно присуждают «звезды» отелям, тем самым обманывая потребителей», отметил парламентарий.

Вместе с тем введение единой системы классификации отелей должна помочь туристам ориентироваться в предложениях, говорит Газзаев. «Отечественный туристический продукт получит доверие на внутреннем и внешнем рынке», — заключил он.

Гости и качество

Предлагаемые изменения представляются важным шагом в регулировании туристической отрасли, отмечает член комитета Госдумы по спорту и туризму Александр Прокопьев («Единая Россия»). Так, по словам парламентария, «они позволят определить реальные параметры гостиничного рынка России и помогут более полно учитывать средства размещения при ведении государственной статистики». Кроме того, классификация является одной из основ качественного сервиса — она должна привести средства размещения к единым стандартам. «Это обеспечит достоверное информирование потребителей о категории и сервисе гостиниц и иных средств размещения и приведет к повышению доверия со стороны туристов. Все это послужит стимулирующим фактором для развития туризма в России», — заявил Прокопьев.