Анкара, 24 марта, 2017, 16:35 — ИА Регнум. В Эгейском море у побережья Турции затонула лодка с мигрантами, 24 марта сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

Irish Defence Forces Мигранты

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Резиновая лодка с мигрантами затонула недалеко от побережья курортного города Кушадасы.

Погибли 11 мигрантов, еще четыре человека пропали без вести. Удалось спасти семь человек.

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Напомним, на данный момент в Средиземном море погибли около 500 мигрантов.

Общее число мигрантов, прибывших в Европейский союз с начала 2017 года, превысило 20 тыс. человек.