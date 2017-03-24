Москва, 24 марта, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Банк России готов в среднесрочной перспективе снижать ключевую ставку, заявила глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«Если говорить о среднесрочной перспективе, то мы будем снижать ставку постепенно, возможно, с некоторыми паузами, сохраняя при этом умеренную жесткость в кредитной политике», — сказала она.

Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 9,75%.