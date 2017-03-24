Нижний Новгород, 24 марта, 2017, 16:32 — ИА Регнум. По данным ГИБДД, опубликованным 22 марта, которые охватывают период последнего месяца зимы, в двадцати семи регионах и областях России выросло количество ДТП. ИА REGNUM подготовило рейтинг республик и областей с самыми высокими абсолютными показателями.

Gibdd.ru Автомобильна авария

ТОП-10 регионов (без учета городов федерального значения) с самым большим количеством ДТП с пострадавшими в феврале 2017 года. Проценты показывают рост показателя по сравнению с данными за февраль 2016:

Нижегородская область — 309 (1,3%), погибших 22, пострадавших 373; Иркутская область — 239 (23,2%), погибших 15, пострадавших 309; Омская область — 204 (9,1%), погибших 10, пострадавших 243; Приморский край — 193 (4,3%), 6, пострадавших 258; Свердловская область — 155 (2,6%), погибших 22, пострадавших 225; Оренбургская область — 135 (43,6%), погибших 8, пострадавших 192; Удмуртская — 125 (16,8%), погибших 11, пострадавших 152; Тульская область — 125 (5,9%), погибших 12, пострадавших 161; Хабаровский край — 119 (15,5%), погибших 6, пострадавших 163; Архангельский край — 105 (23,5%), погибших 12, пострадавших 128.

В рейтинг включены только регионы с положительной динамикой показателя, т. е. те количество ДТП в которых численно выросло. Так например, Московская и Ленинградская области не попали в рейтинг, так как там отмечена положительная динамика.

В числе причин большого количества ДТП в том или ином регионе нужно учитывать численность населения и автотранспорта, состояние дорог и погодные условия, характерные для данной местности.

Пресс-служба ГИБДД Изменения количество ДТП по сравнению с фералем 2016.

Так, Нижегородская область входит в десятку регионов по численности населения, а Иркутская «славится» самыми опасными дорогами по версии межрегионального общественного центра «За безопасные дороги». О том, когда она сможет покинуть этот рейтинг, читайте в публикации ИА REGNUM «Когда дороги Иркутской области перестанут быть опасными».

Вот как прокомментировал ситуацию для ИА REGNUM Сергей Кузин, руководитель общественной организации «Центр Помощи Автомобилистам»:

«Текущей зимой в Нижнем Новгороде и области дороги оказались в ненадлежащем состоянии. Если на федеральных трассах ситуация была чуть лучше, то на региональных уборка от снега осуществлялась «эпизодически», что однозначно сказалось на аварийности в регионе. Даже по официальным данным ГИБДД следует, что в ряде случаев причиной ДТП является неудовлетворительное состояние дорог. Плохая освещенность на трассах и даже в зонах пешеходных переходов — это еще одна причина ДТП в области. Безусловно, что на статистику влияет и количество автомобилей в регионе.

Если говорить об устранении причин ДТП, то нужно улучшить освещенность дорог и содержать их в соответствии с техническими требованиями».

Необходимо отметить относительно небольшое изменение показателя для Нижегородской области и большой численный разрыв с ближайшим конкурентом. Отдельного внимания заслуживает Оренбургская область, «добившаяся» почти 50% прироста аварийности.

Что касается самых густонаселенных территорий с большим количеством автомобилей, то Москва и Санкт-Петербург демонстрируют следующие показатели:

Москва — 564 ДТП. Снижение на 15,1%;

Санкт-Петербург — 442 ДТП. Увеличение на 11,6%.

Добавим, что февраль — месяц, когда на большей части России ухудшаются погодные условия, а именно: происходит частая смена температуры, появляется гололед. Плюс к этому нужно учитывать продолжительность светового дня.