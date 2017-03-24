Грустный рейтинг регионов России — по числу ДТП и их жертв
Нижний Новгород, 24 марта, 2017, 16:32 — ИА Регнум. По данным ГИБДД, опубликованным 22 марта, которые охватывают период последнего месяца зимы, в двадцати семи регионах и областях России выросло количество ДТП. ИА REGNUM подготовило рейтинг республик и областей с самыми высокими абсолютными показателями.
ТОП-10 регионов (без учета городов федерального значения) с самым большим количеством ДТП с пострадавшими в феврале 2017 года. Проценты показывают рост показателя по сравнению с данными за февраль 2016:
- Нижегородская область — 309 (1,3%), погибших 22, пострадавших 373;
- Иркутская область — 239 (23,2%), погибших 15, пострадавших 309;
- Омская область — 204 (9,1%), погибших 10, пострадавших 243;
- Приморский край — 193 (4,3%), 6, пострадавших 258;
- Свердловская область — 155 (2,6%), погибших 22, пострадавших 225;
- Оренбургская область — 135 (43,6%), погибших 8, пострадавших 192;
- Удмуртская — 125 (16,8%), погибших 11, пострадавших 152;
- Тульская область — 125 (5,9%), погибших 12, пострадавших 161;
- Хабаровский край — 119 (15,5%), погибших 6, пострадавших 163;
- Архангельский край — 105 (23,5%), погибших 12, пострадавших 128.
В рейтинг включены только регионы с положительной динамикой показателя,
В числе причин большого количества ДТП в том или ином регионе нужно учитывать численность населения и автотранспорта, состояние дорог и погодные условия, характерные для данной местности.
Так, Нижегородская область входит в десятку регионов по численности населения, а Иркутская «славится» самыми опасными дорогами по версии межрегионального общественного центра «За безопасные дороги». О том, когда она сможет покинуть этот рейтинг, читайте в публикации ИА REGNUM «Когда дороги Иркутской области перестанут быть опасными».
Вот как прокомментировал ситуацию для ИА REGNUM Сергей Кузин, руководитель общественной организации «Центр Помощи Автомобилистам»:
«Текущей зимой в Нижнем Новгороде и области дороги оказались в ненадлежащем состоянии. Если на федеральных трассах ситуация была чуть лучше, то на региональных уборка от снега осуществлялась «эпизодически», что однозначно сказалось на аварийности в регионе. Даже по официальным данным ГИБДД следует, что в ряде случаев причиной ДТП является неудовлетворительное состояние дорог. Плохая освещенность на трассах и даже в зонах пешеходных переходов — это еще одна причина ДТП в области. Безусловно, что на статистику влияет и количество автомобилей в регионе.
Если говорить об устранении причин ДТП, то нужно улучшить освещенность дорог и содержать их в соответствии с техническими требованиями».
Необходимо отметить относительно небольшое изменение показателя для Нижегородской области и большой численный разрыв с ближайшим конкурентом. Отдельного внимания заслуживает Оренбургская область, «добившаяся» почти 50% прироста аварийности.
Что касается самых густонаселенных территорий с большим количеством автомобилей, то Москва и Санкт-Петербург демонстрируют следующие показатели:
- Москва — 564 ДТП. Снижение на 15,1%;
- Санкт-Петербург — 442 ДТП. Увеличение на 11,6%.
Добавим, что февраль — месяц, когда на большей части России ухудшаются погодные условия, а именно: происходит частая смена температуры, появляется гололед. Плюс к этому нужно учитывать продолжительность светового дня.