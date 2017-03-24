Вашингтон, 24 марта, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Совет ООН по правам человека согласился ускорить свое расследование преступлений против человечности, совершенных КНДР, сообщает Reuters.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

47 государств-членов совета приняли резолюцию, представленную Японией и ЕС и поддержанную США. Делегация Северной Кореи бойкотировала дебаты.

Отделение совета ООН по правам человека в Сеуле будет собирать документы и показания в течение двух лет, чтобы потом использовать их в возможном процессе против Пхеньяна.

Китай заявил, что дистанцируется от данного процесса и призвал стороны к диалогу, чтобы снизить напряженность на Корейском полуострове.

Напомним, после серии ракетных и ядерных испытаний Северная Корея подверглась жесткой критики со стороны мирового сообщества. 23 марта члены СБ ООН приняли коммюнике о недопустимости нарушений резолюций СБ ООН и призвали Пхеньян прекратить ракетные испытания.

23 марта телеканал Fox News сообщил, что, по данным разведки США, КНДР находится в финальной стадии подготовки к новым ядерным испытаниям.