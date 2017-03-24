Хельсинки, 24 марта, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Mercedes-Benz собирается выпускать автомобили в Финляндии, об этом сообщил один из руководителей компании Маркус Шафер, передает «Коммерсант».

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На сегодняшний день автомобили данной марки уже выпускаются в этой стране компанией Valmet Automotive. Она производит машины линейки А-класса. Эта фирма станет партнером Mercedes-Benz в рамках программы расширения выпускаемых в Финляндии моделей.

В августе 2016 года СМИ сообщали, что в финском городе Уусикаупунки в начале 2017 года начнется сборка кроссоверов Mercedes-Benz GLC. Планировалась модернизация производства, для его расширения площадь завода была увеличена на 1 га. В результате общая площадь завода составила 13 га.