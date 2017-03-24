Москва, 24 марта, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Политолог, лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян не верит в то, что на Украине будут проведены следственные действия по расследованию причин убийства Дениса Вороненкова. Об этом он заявил 24 марта в программе «Время покажет» на Первом канале.

Андрей Репин ИА REGNUM Денис Вороненков

«Существуют логические несоответствия. Считается, что в России страшный полицейский КГБ, но этот товарищ уезжает. Если русский КГБ не хочет кого-то выпустить, то не нужно обладать никакой страшной силой, чтобы его через границу не пропустить», — отметил Кургинян.

«Во-первых, нужного человека ни одна страна никуда не отпустит. Если его спокойно выпустили, это означает, что Вороненков никакой не носитель секретов. Во-вторых, на нём столько висит, в частности махинации с продажей недвижимости — подделка подписей на собственность, когда люди остаются без квартир. Вороненков — чёрный риэлтор. В России его хотели арестовать именно за махинации с недвижимостью, и он бежал. Но на нем висит безумное количество криминалки, это клубок криминальных вопросов. Он — не бизнесмен, а натуральный бандит. Когда выяснилось, что он пустой, секретов нет, его убили. В-третьих, если бы он был ценным свидетелем, его бы держали на Украине, как ценного свидетеля. Депутат приехал якобы рассказывать секреты, а, когда выяснилось, что он пустой, его убили. И, похоже, СБУ охранять его не собиралось», — пояснил Кургинян.

«В убийстве Вороненкова — сплошной криминал, а не политика», — резюмировал эксперт.

Напомним, что бывший депутат Государственной думы от КПРФ Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Убийца несколько раз выстрелил в экс-депутата, по меньшей мере дважды попал в свою жертву.

Уже 24 марта советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что Вороненкова убил гражданин Украины Павел Паршов.