Москва, 24 марта, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен во время своего визита в Россию призвала Москву и Париж объединиться.

Флаг Франции

Она посетила Государственную думу России, где отметила, что Москва и Париж должны работать совместно для борьбы с исламским радикализмом и глобализацией.

По словам главы комитета по международным делам Госдумы РФ Леонида Слуцкого (ЛДПР), визит Ле Пен был «смелым».

Ле Пен не раз посещает Россию с визитом, в отличие от других политических деятелей Франции, она открыто высказывается в поддержку Москвы и выступает за признание Крыма частью России.

Напомним, в апреле-мае во Франции пройдут выборы президента страны. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, по данным опросов общественного мнения, проходит во второй тур президентской гонке, где ее вероятным противником станет независимый кандидат Эммануэль Макрон.

Кандидат в президенты от консерваторов Франсуа Фийон, который также высказывался за конструктивный диалог с Россией, если верить данным опросов, значительно потерял в популярности и находится на третьем месте в избирательной гонке.