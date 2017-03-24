Буэнос-Айрес, 24 марта, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Сборная Аргентины на своем поле с минимальным счетом переиграла команду Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, финальная часть которого пройдет на территории Российской Федерации. Встреча, прошедшая 23 марта на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе, завершилась со счетом 1:0.

Hoyenfutbol.com Лионель Месси

Героем встречи стал нападающий хозяев поля Лионель Месси, забивший единственный мяч на 16-й минуте. Видео взятия ворот размещено на портале YouTube.

После тринадцати матчей в рамках группового этапа южноамериканского отбора на ЧМ-2018 сборная Аргентины пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Команда Чили, набравшая 20 баллов, находится на шестой позиции.

ЧМ-2018 — Южная Америка. Южная Америка. 13-й тур

Аргентина — Чили — 1:0.

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