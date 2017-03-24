Москва, 24 марта, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Существенное увеличение объема пассажирских авиаперевозок произошло за год в России, сообщается 24 марта в отчете Росавиации.

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За год рост пассажирооборота составил 122,5% — с февраля 2016 г. по февраль 2017 г. Достигнуто значение 15,29 миллиардов пассажиро-километров.

Уточняется, что рост за год международных перевозок равен 132,8%. Его значение составляет 8,74 миллиардов пассажиро-километров.

По внутренним перевозкам рост составил 111,1%. Показатель пассажиропотока равен 6,56 млрд пассажиро-километров.

Также за указанный период вырос грузооробот и объем перевозки почты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Росавиации 23 марта отметили, что пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — в январе-феврале 2017 г. вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили около 11,2 млн человек.

В феврале 2017 г. пассажиропоток трех аэропортов МАУ превысив показатели аналогичного периода 2016 г. на 15,4%.

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