Москва, 24 марта, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Раскрыты некоторые подробности сделки между Intel и Mobyleye, их 24 марта сообщил глава Mobileye в России Роман Ферштер, передает агентство «Автостат».

Intel

Генеральный директор Mobileye рассказал, что имя компании будет сохранено, также неизменными останутся торговые марки и логотип, штаб-квартира компании также останется в Израиле. Предприятия будут вести независимую работу до того момента, пока сделка не будет полностью завершена.

После того, как это случится, в рамках договоренностей, произойдет объединение команды Mobileye, численность которой сегодня составляет 660 человек и команды подразделения ADG Intel. Подразделение ADG сейчас насчитывает около 1 тыс. человек. Управлять созданной структурой будет нынешний председатель совета директоров, техдиректор и сооснователь Mobileye Амнон Шашуа. Одновременно с этим он займет пост вице-президента и заместителя генерального директора Intel.

С точки зрения Романа Ферштера объединение его компании с Intel даст ей возможность форсировать свои разработки, а Intel, в свою очередь, получит возможность занять место лидера в области технологий автопилотирования транспортных средств.

Сообщается, что уже сейчас на дорогах мира тестируется около 250 автомобилей с устройствами безпилотного вождения, в которых использованы технологии обеих компаний. Кроме того, сегодня Mobileye ведет сотрудничество с десятью производителями автомобилей.

Напомним, информация о том, что Intel решила купить Mobileye появилась в середине марта 2017 года, сумма сделки оценивается примерно в 14,7 млрд долларов. Незадолго до этого, Intel и Mobileye сотрудничали при разработке беспилотной платформы BMW iNext.