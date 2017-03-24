Таллин, 24 марта, 2017, 11:27 — ИА Регнум. России наплевать на современный мир, основанный на ценностях — в котором против маленьких стран нельзя применять силу. Такое поведение России угрожает международной системе безопасности, заявила в интервью The Washington Post президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По ее словам, Россия пытается не только расколоть Евросоюз, но и разрушить отношения ЕС и США. Кальюлайд напомнила о попытках в Евросоюзе отменить санкции и разговорах о смене подхода к России, указав, что этого ни в коем случае делать нельзя.

«Россия показала, что ей наплевать на основанный на ценностях мир, в котором нельзя использовать свою силу против маленьких государств только потому, что это возможно. Подобное вызывает тревогу», — сказала Кальюлайд, отметив, что западные страны могут потерять решимость в решении вопроса конфликта на Украине.

Также глава государства обратилась с призывом к президенту США Дональду Трампу «дать отпор» Кремлю. При этом Кальюлайд признала, что прямой угрозы или «физической опасности» для Эстонии и других стран-членов НАТО Россия не представляет, однако не исключены попытки России атаковать «линии связи» и «системы электроснабжения».

Что касается русскоговорящего населения Эстонии, то оно также не несет опасности стране, считает Кальюлайд. «Мы не должны судить о мыслях человека по его языку», — сказала президент страны.

Говоря о якобы попытках России вмешаться в выборы в ряде стран ЕС, Кальюлайд заявила, что причиной такого «вмешательства» стали либеральные ценности, которые защищает Евросоюз. Кроме того, Кремль хочет увидеть распад европейского блока и раскол его отношений с США.