Рим, 24 марта, 2017, 11:24 — ИА Регнум. «На этот раз целью террористов стал слишком важный символ в нашей истории, чтобы свести к минимуму, поставить за скобки угрозу террористического джихада. Вестминстер, Британский парламент — колыбель европейской представительной демократии. Ранено сердце Лондона», — пишет итальянский журналист Пьерлуиджи Баттиста на страницах Corriere della Sera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свет

В статье «С закрытыми глазами перед террористами» журналист обвиняет европейцев в том, что теракты, совершенные террористами-одиночками, европейцы из-за страха предпочитают рассматривать как не связанные между собой эпизоды.

Баттиста пишет, что в последние два года увеличились «отдельные акты войны» в рамках матрицы радикального ислама, котоый европейцы пытались не замечать. Общество надеялось не на конец войны, но на трансформацию большого терроризма в войну с низкой интенсивностью. «Это психологическая нормализация террора. Стараясь не думать об этом, пытаемся рассеять тревогу, чтобы не стать пленниками страха. Но атака на Лондон напоминает нам, что наши надежды напрасны. Атаки продолжаются, следы крови не высыхают», — утверждает автор статьи и подчеркивает, что, таким образом, Европа рискует привыкнуть к террору, рассматривать его в качестве неотъемлемой части жизни. Не сосчитать атак, виновников которых стыдливо называют «одинокими волками», или подавленными, или «радикальными», но они почти всегда оказываются связаны с террористическими ячейками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Автор напоминает об атаках «сильного драматического воздействия», вроде нападения на редакцию «Шарли Эбдо» в начале 2015 года, на еврейский супермаркет в Париже или на театр «Батаклан», или резню в аэропорту Брюсселя в марте 2016 года, безумный и кровавый теракт в Ницце в июле 2016 года.

Вместо этого с некоторой медлительностью, с медленной реакцией и даже с формой привыкания, по мнению автора, европейцы реагируют на отдельные эпизоды, связанные с террористами-одиночками. Как будто кажущаяся изоляция тех, кто убивает и совершает убийства несколько раз за относительно короткий период, убеждает Европу, что это не глобальная война против мира «неверных», а сумма отдельных случаев, не связанных друг с другом.

Журналист выражает свое возмущение тем фактом, что мировое сообщество «с трудом» узнало исламский след резни на дискотеке Орландо во Флориде; или попыталось уменьшить значение стрельбы в баре Дакки, где погибло одиннадцать итальянцев, что вскользь упомянуло о «норвежце сомалийского происхождения», который ножом убил американскую женщину, ранив пять других. В июле 2016 года в Германии парень из Афганистана ранил топором пять пассажиров в пригородном поезде. «Односторонняя война религиозного фанатизма никогда не прекращалась. Война низкой интенсивности продолжает сеять смерть и ужас», — подводит итог Corriere della Sera.