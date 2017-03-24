Москва, 24 марта, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Федеральной службой государственной статистики 23 марта опубликованы данные по изменению цены на автомобильное топливо. Исследования проводились в период с 13 по 19 марта 2017 года. Снова автомобильное топливо выросло в цене, хотя некоторые города продемонстрировали снижение.

MichaelGaida Автозаправочная станция

Стоит заметить, что динамика роста цен на бензин и дизель никак не «привязана» к объемам производства. Если на неделе, предшествующей последнему исследованию, мы могли наблюдать заметный спад как в производстве бензина, так и в производстве дизеля, то цены традиционно росли. А вот на неделе с 13 по 19 марта цена на бензин выросла в среднем на 0,4% к концу февраля 2017 года, а производство бензина увеличилось на 2%. С дизельным топливо все иначе: спад производства на 3,9%, снижение средней цены на мизерные 0,1%.

С предыдущими данными вы можете ознакомиться в новости ИА REGNUM «Цены на бензин в России снова выросли», а сейчас речь о последних изменениях.

Сорок три субъекта РФ продемонстрировали рост цен на топливо. Лидерами стали Салехард (+0,9%) и Сыктывкар (0,6%). Что касается снижения цены, а бывает и такое, то тут лидируют Кызыл (-0,3%) и Ярославль (-0,1%).

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.

Средние цены на бензин в РФ с 13 по 19 марта:

А-76 (80) — 33,92 руб./литр;

А-92 (93) — 35,95 руб./литр;

А-95 и выше — 39,15 руб./литр;

Дизельное топливо — 37, 62 руб./литр.

Таким образом, по сравнению с прошлым периодом, мы наблюдаем стабильную (без изменений) цену на А-76 и рост в пределах пяти копеек на девяносто второй и девяносто пятый бензин. Солярка подешевела на четыре копейки.

С рейтингом городов, демонстрирующих самые высокие цены на автомобильное топливо, вы можете ознакомиться в публикации ИА REGNUM «Рейтинг регионов России с самой высокой ценой на бензин».