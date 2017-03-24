Екатеринбург, 24 марта, 2017, 11:10 — ИА Регнум. В России прокурорам удалось добиться возмещения 15 млрд рублей предпринимателям за выполненные ими работы и оказанные услуги. Об этом на совещании в Екатеринбурге сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, зачастую в ходе надзорных мероприятий прокуроры сталкиваются с тем, что производится оплата непроизведённых работ и невыполненных услуг, и наоборот, когда честно выполнившие работу предприниматели не могут получить оплату. Юрий Чайка заявил, что такие случаи должны требовать самой жёсткой оценки.

В Екатеринбурге генеральный прокурор РФ Юрий Чайка проводит расширенное заседание с участием глав регионов и представителей надзорных органов из 40 регионов России. Он доложил о ситуации, связанной с правами предпринимателей, и результатах работы прокуратуры по их защите.

В свою очередь первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман заявил, что в ряде регионов России до сих пор не сформирована практика привлечения государственных и муниципальных заказчиков к административной ответственности по постановлениям прокуроров. По его словам, общая сумма задолженности перед предпринимателями в Уральском, Сибирском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах составляет порядка 14,7 млрд рублей. Самый большой долг перед предпринимателями в размере 5,8 млрд рублей у субъектов Приволжского округа.

В ходе представленной презентации было указано, что неоплата исполненных контрактов порождает дополнительные бюджетные расходы в виде судебных издержек и штрафных санкций, а также предложены меры, которые позволят изменить ситуацию, сообщает издание Ura.ru.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Екатеринбурге проходит расширенное совещание с участием глав регионов и представителей подразделений прокуратуры в Уральском, Сибирском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. Председательствует на мероприятии генеральный прокурор России Юрий Чайка.