Якутск, 24 марта, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Многие участки, выданные в Якутии по закону о дальневосточном гектаре не там, где отмечали заявители, до сих пор не скорректированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил специалист департамента лесных отношений республики Сергей Янков, пояснив, что по тем землям, которые выдаются сейчас, ошибок больше не возникает.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Читайте также: В Якутии гектары раздают со смещением — житель республики подал в суд

Он отметил, что проблема остаётся нерешённой по некоторым кадастровым кварталам республики. «Это самые испрашиваемые места», — сказал Сергей Янков. По его словам, вносить исправления должен Росреестр, потому что он выступает заказчиком по федеральной информационной системе (ФИС) НаДальнийВосток.рф. Указание исправить уже давно даны, но почему не все исправления произвели, специалист не знает.

«Конечно, люди, участки которых смещены, задают вопросы. Но это проблема, скорее, для тех, кто хочет подать заявку: занятый участок отображается как пустой, и, когда заявка доходит до кадастровой палаты, выясняется, что есть накладка на смещённые на ФИСе земли. Это вводит в заблуждение граждан, которые претендуют на гектары, и время, за которое они могли бы уже получить документы на участок, уходит», — подчеркнул Сергей Янков.

Отметим, что, по данным министерства имущественных и земельных отношений Якутии на 21 марта, в республике поступило уже более 3 000 заявок на земли, в том числе 161 от жителей других регионов РФ. Больше всего землями Якутии интересуются из Москвы и Московской области, а наибольшим спросом пользуются земли Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, смещение участков в федеральной информационной системе НаДальнийВосток. рф возникло потому, что неправильно был применён перерасчёт.

«Когда пересчитывают координаты местного значения в географические, которыми ФИС снабжён, получается, что они неправильно скорректированы», — объяснял Сергей Янков. Смещение составляло в среднем 300−500 метров на Северо-Восток, но были и случаи, когда земли сдвигались на десятки километров.

Читайте также: Проблема смещения дальневосточных гектаров в Якутии до сих пор не решена