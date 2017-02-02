Четверг, 02 Февраля 2017 года
11:15:46 МСК

Проблема смещения дальневосточных гектаров в Якутии до сих пор не решена

Общество
А раздача земель всем жителям России уже началась
Гектары
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гектары

Якутск, 2 февраля 2017, 10:45 — REGNUM  На гектары Якутии из других регионов поступило пока только 7 заявок. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Нюргустана Пахомова, эти данные за 1 февраля и пока предварительны. Информация ещё уточняется, запрашиваются данные из районов.

Читайте также: В Якутии гектары раздают со смещением — житель республики подал в суд

Между тем, проблема со смещением участков пока не решена. Напомним, когда земли раздавали жителям Якутии, оказалось, что в федеральной информационной системе неправильно применён перерасчёт координат местного значения в географические. Данные неправильно скорректированы, и поэтому людям предлагают заключать договора на землю не в том месте, где они хотели её получить.

«Пока явного продвижения в решении этой проблемы не видим, — пояснила Нюргустана Пахомова. — Что-то сделано, но некоторые проблемы ещё остаются».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы республики Егора Борисова, все неполадки в работе федеральной информационной системе, вызывающие смещение выдаваемых земель, Росреестр обещал решить до 1 февраля.

Смещение составляет 300−500 метров на северо-восток. «Когда мы проводим кадастровый учёт, и сведения кадастровые переходят в ФИС, они все смещены, все поголовно. Нет такого, чтобы ровно было», — сообщал о проблеме сотрудник отдела использования лесов, ведения ЕГАИС и администрирования платежей департамента лесных отношений республики Сергей Янков.

Читайте также: Раздача гектаров в Якутии: 10,5 тысяч заявок и 4 тысячи отказов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке
Главное сегодня
NB!
02.02.17
Отвечать за мусор в Астраханской области будет регоператор из Волгограда
АстраханьРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
02.02.17
Экс-глава ЦРУ разоблачает «коварную» Россию
ВашингтонСША Информационная война против России Политика
NB!
02.02.17
В допинг-пробе «Б» Поветкина обнаружен запрещённый остарин
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
02.02.17
Карина Саввина«Вы нам тут майдан устроите»: в Петербурге запретили встречи с депутатами
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
ЮНИСЕФ оценил последствия боевых действий в районе Авдеевки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Пушков о рефендуме по НАТО на Украине: Порошенко продает воздух
МоскваРоссия Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Украинский политолог унизил Ярослава Качиньского
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
02.02.17
Александр БеловWP: При должном давлении Иран сам окажется под новыми санкциями
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
02.02.17
«Нефть взяла курс к $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
02.02.17
«Рубль сдержал дешевеющий доллар»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.02.17
Порошенко желает «отменить» санкции против РФ «больше всех»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Премьер-министр Австралии не стал говорить о «неудачной» беседе с Трампом
МельбурнАвстралия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
02.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Андрей Цветков
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
02.02.17
SCMP: Между КНР и США — правила «мягкой игры» или хаос переговоров?
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Порошенко планирует провести референдум о вступлении Украины в НАТО
БерлинГермания Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Китайские СМИ: Трамп пытается перенять характер Джексона, Никсона и Рейгана
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Пушков: Конфликт Савченко и Порошенко будет лишь нарастать
МоскваРоссия Дело Савченко Политика
NB!
02.02.17
Глава МИД Германии летит в США, чтобы «помириться» с Трампом
БерлинГермания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Планы Трампа ударят по главным источникам дохода Мексики
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
02.02.17
На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим
Санта-ФеСША Военные учения Происшествия
ещё главное