Москва, 24 марта, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Запрет Украины на въезд российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой и предложение ее дистанционного выступления — это шаг к закрытию «Евровидения» как международного конкурса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом журналистам заявил зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, комментируя отказ властей Украины вступить на свою территорию российскую участницу.

Логотип конкурса Евровидение-2017

«Почему они против? Потому, что они понимают, что, учитывая состояние ее здоровья, глумиться не получится, так как они, видимо, предполагали. С другой стороны, они в очередной раз попытались напакостить России», — сказал он.

Предложение о дистанционном участии в конкурсе неразумно, считает депутат.

«Предложение участвовать дистанционно — это, конечно, выглядит вообще абсолютно неразумно, это, видимо, шаг к закрытию «Евровидения» как международного конкурса. В дальнейшем, следуя этой логике, можно вообще перейти на дистанционные выступления всех стран в этом конкурсе и смотреть «Евровидение» тогда можно будет только через интернет, соответственно, национальные представители будут исключительно у себя на родине. Таким образом можно сказать, что Украина начинает похороны «Евровидения», — заключил он.

Ранее СБУ отказала российской участнице Юлии Самойловой во въезде в страну на конкурс, который пройдет в 2017 году в Киеве. Первый канал отказался принять предложение Европейского вещательного союза об участии певицы в конкурсе дистанционно.