«С дистанционного участия начинаются похороны «Евровидения»
Москва, 24 марта, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Запрет Украины на въезд российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой и предложение ее дистанционного выступления — это шаг к закрытию «Евровидения» как международного конкурса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом журналистам заявил зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, комментируя отказ властей Украины вступить на свою территорию российскую участницу.
«Почему они против? Потому, что они понимают, что, учитывая состояние ее здоровья, глумиться не получится, так как они, видимо, предполагали. С другой стороны, они в очередной раз попытались напакостить России», — сказал он.
Предложение о дистанционном участии в конкурсе неразумно, считает депутат.
«Предложение участвовать дистанционно — это, конечно, выглядит вообще абсолютно неразумно, это, видимо, шаг к закрытию «Евровидения» как международного конкурса. В дальнейшем, следуя этой логике, можно вообще перейти на дистанционные выступления всех стран в этом конкурсе и смотреть «Евровидение» тогда можно будет только через интернет, соответственно, национальные представители будут исключительно у себя на родине. Таким образом можно сказать, что Украина начинает похороны «Евровидения», — заключил он.
Ранее СБУ отказала российской участнице Юлии Самойловой во въезде в страну на конкурс, который пройдет в 2017 году в Киеве. Первый канал отказался принять предложение Европейского вещательного союза об участии певицы в конкурсе дистанционно.