Токио, 24 марта, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Правительство Японии отправит несколько сотен военнослужащих на помощь в забое более 280 тыс. кур, чтобы избежать вспышки птичьего гриппа, сообщает Agence France-Presse.

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После того как в ноябре 2016 года в префектуре Аомори был обнаружен вирус, по всей стране было уничтожено более 1 млн 760 тыс. птиц.

Войска были направлены на ферму в префектуре Миядзаки на северо-востоке Японии, здесь будут уничтожены 220 тыс. птиц, в другом районе, недалеко от столицы Токио, будут уничтожены еще 68 тыс. кур.

«Местное правительство попросило вооруженные силы помочь в операции по забою птиц», — заявил представитель министерства сельского хозяйства Японии.

В свою очередь, министерство обороны страны подтвердило, что отправило 370 солдат для помощи в забое птиц.

Напомним, вспышка птичьего гриппа в Японии зафиксирована в ноябре 2016 года, в дальнейшем вирус распространился и на многий районы страны. В декабре было уничтожено более 500 тыс. кур в префектурах Аомори и Ниигата, однако это не остановило шествие вируса.