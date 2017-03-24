Вашингтон, 24 марта, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Америка должна максимально усилить вооруженные силы Украины, заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам, передает УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

Комментируя вопрос о необходимости предоставить Украине летальное оружие, генерал бездоказательно ответил: «Россия поставляет им (ДНР и ЛНР) смертоносное оружие и также испытывает там некоторые новые военные методы. Мы должны усилить украинские вооруженные силы настолько, насколько это возможно».

Также генерал отметил, что на Украине Америка может «протестировать некоторые вещи, которые мы (США) делаем», имея в виду военные технологии.

«Мы должны предоставить им (ВСУ) системы раннего оповещения и тому подобное, чтобы они могли противостоять тому, что делают российские ставленники», — заявил Скапарротти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина регулярно просит у стран Запада и членов НАТО оказать ей военную поддержку боевым оружием. Пока что официально НАТО отказывает в такой поддержке.

Однако, Канада и США активно участвуют во всем, что касается нелетальной военной помощи Украине. Так, США заложили в бюджет Пентагона $150 млн на поддержку «противодействия российской агрессии» на Украине, а Канада в 2017 году обновила штат военных инструкторов, которые были отправлены на Украину еще в 2015 году.