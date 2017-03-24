Берлин, 24 марта, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Audi собирается выпустить несколько кроссоверов под значком RS, об этом сообщил глава Audi Sport Стивен Винкельман в интервью изданию Сar and driver.

Audi

Стивен Винкельман ранее занимал пост руководителя Lamborghini, где он отвечал за участок работ, связанный с созданием внедорожника Urus. Он сообщил журналистам, что сразу увидел пробел в линейке RS, когда занял пост руководителя Audi Sport. Винкельман уверил, что компания работает над решением данной проблемы и скоро можно будет увидеть результаты этой работы.

Источники из Audi сообщают, что Q7 и ожидающийся Q8 являются теми автомобилями, которые Стивен Винкельман считает достойными для выпуска с логотипом RS.

Сегодня единственно RS-моделью кроссовера от Audi является Q3.

Напомним, Audi серии RS считаются вершиной модельного ряда компании. Если серия S позиционируется как спортивная, то автомобили с логотипом RS подаются как еще более мощные, быстрые и престижные. Считается, что автомобили с логотипом RS — это уже эксклюзивные машины, более дорогие.