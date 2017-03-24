Москва, 24 марта, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы фракции КПРФ инициируют парламентское расследование в отношении данных о якобы коррупционной деятельности главы правительства РФ Дмитрия Медведева, изложенные в фильме фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Наша фракция сегодня инициирует процедуру парламентского расследования в отношении этих материалов. Мы считаем, что необходимо проверить, что это — вымысел? Поклеп?» — отметил парламентарий.

«Мы считаем, если оппозиционные фракции проявят солидарность и поддержат нас, если партия думского большинства «Единая Россия» более чем кто-либо еще заинтересована в том, чтобы обелить и свое имя, и имя своего лидера, точно так же откликнется на эту инициативу, думаю, они первые нас и поддержат», — указал он.

Кроме того, по мнению коммунистов, профильному комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, конечно, тоже необходимо проверить всю информацию для того, чтобы привлечь к ответственности либо фигурантов этого дела, либо тех, кто опубликовал эту информацию, если выяснится, что она недостоверная.

«В преддверии отчета правительства РФ в Госдуме необходимо расставить все точки над «и», сейчас молчание работает против правительства», — заключил Парфенов.

Навальный и его фонд 2 марта опубликовали расследование об объектах элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат Медведеву через благотворительные фонды.

Расследование Навального основывалось в том числе и на фотографиях Медведева в его аккаунте в Instagram.

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Для начала расследования депутатам следует собрать 90 подписей коллег, после чего документ будет обсуждаться в профильном комитете. У КПРФ в Госдуме 42 мандата.

Ранее депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (КПРФ) обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить данные о якобы коррупционной деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, изложенные в фильме фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.