КПРФ инициирует парламентское расследование о «дачах и дворцах» Медведева
Москва, 24 марта, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы фракции КПРФ инициируют парламентское расследование в отношении данных о якобы коррупционной деятельности главы правительства РФ Дмитрия Медведева, изложенные в фильме фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов.
«Наша фракция сегодня инициирует процедуру парламентского расследования в отношении этих материалов. Мы считаем, что необходимо проверить, что это — вымысел? Поклеп?» — отметил парламентарий.
«Мы считаем, если оппозиционные фракции проявят солидарность и поддержат нас, если партия думского большинства «Единая Россия» более чем кто-либо еще заинтересована в том, чтобы обелить и свое имя, и имя своего лидера, точно так же откликнется на эту инициативу, думаю, они первые нас и поддержат», — указал он.
Кроме того, по мнению коммунистов, профильному комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, конечно, тоже необходимо проверить всю информацию для того, чтобы привлечь к ответственности либо фигурантов этого дела, либо тех, кто опубликовал эту информацию, если выяснится, что она недостоверная.
«В преддверии отчета правительства РФ в Госдуме необходимо расставить все точки над «и», сейчас молчание работает против правительства», — заключил Парфенов.
Навальный и его фонд 2 марта опубликовали расследование об объектах элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат Медведеву через благотворительные фонды.
Расследование Навального основывалось в том числе и на фотографиях Медведева в его аккаунте в Instagram.
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Для начала расследования депутатам следует собрать 90 подписей коллег, после чего документ будет обсуждаться в профильном комитете. У КПРФ в Госдуме 42 мандата.
Ранее депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (КПРФ) обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить данные о якобы коррупционной деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, изложенные в фильме фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.