Москва, 24 марта, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Постановление правительства РФ снижен размер коэффициента при взимании платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автодорогам большегрузными транспортными средствами по системе «Платон», сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фуры

Так, коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,91 рубля, а не 3,06 рубля, как планировалось ранее.

Это решение принято на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок, состоявшейся 23 марта 2017 года.

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Планировалось, что с 15 апреля 2017 года тарифы за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам в системе «Платон» вырастут в два раза — с 1,53 рубля за км до 3,06 рубля за км. Напомним, система «Платон» была запущена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года. Однако, её запуск вызвал волну протестов среди дальнобойщиков и правительство приняло решение на время снизить тарифы.