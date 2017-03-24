Москва, 24 марта, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Рубль восстанавливается. Котировки пары USD/RUB 23 марта возвращались к отметке 57,30. Отчасти пара снижается под влиянием невнятного выступления Йеллен, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Глава ФРС США не дала намеков на возможные сроки и темпы повышения ставки, чего, в целом, от нее ждали. Однако впереди голосование в Конгрессе США по программе Obamacare.

Если инициатива Трампа будет поддержана, рынок поверит в то, что и другие его начинания будут поддержаны, что окажет поддержку доллару. Это позволит вернуться паре USD/RUB к отметке 58,00 — 58,20», — пояснила Рогова.

«А, если еще 24 марта Банк России будет достаточно мягок в комментариях к решению по монетарной политике, то пара нацелится на 58,60», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 24 марта ЦБ РФ снизил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара снизился на 11,32 копейки до 57,52 рубля. Стоимость евро составляет 62,10 рубля, курс снизился на 17,4 копейки. Стоимость бивалютной корзины составляет 59,58 рубля, она уменьшилась на 14,06 копейки.