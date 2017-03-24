«Рубль идет своей дорогой»
Москва, 24 марта, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Рубль восстанавливается. Котировки пары USD/RUB 23 марта возвращались к отметке 57,30. Отчасти пара снижается под влиянием невнятного выступления Йеллен, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«Глава ФРС США не дала намеков на возможные сроки и темпы повышения ставки, чего, в целом, от нее ждали. Однако впереди голосование в Конгрессе США по программе Obamacare.
Если инициатива Трампа будет поддержана, рынок поверит в то, что и другие его начинания будут поддержаны, что окажет поддержку доллару. Это позволит вернуться паре USD/RUB к отметке 58,00 — 58,20», — пояснила Рогова.
«А, если еще 24 марта Банк России будет достаточно мягок в комментариях к решению по монетарной политике, то пара нацелится на 58,60», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 24 марта ЦБ РФ снизил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара снизился на 11,32 копейки до 57,52 рубля. Стоимость евро составляет 62,10 рубля, курс снизился на 17,4 копейки. Стоимость бивалютной корзины составляет 59,58 рубля, она уменьшилась на 14,06 копейки.