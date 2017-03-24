Абу-Даби, 24 марта, 2017, 08:08 — ИА Регнум. На благотворительном аукционе, прошедшем в Объединённых Арабских Эмиратах, продан самый дорогой в мире чизбургер. Покупатель лота приобрел булочку с начинкой за $10 тыс., сообщает издание Gulf News.

Meditations Чизбургер

Сэндвич изготовил своими руками глава департамента статистики в правительстве эмирата Шарджа шейх Мохаммед Абдулла аль-Тани. Он также является послом фонда Pink Caravan, ведущего борьбу против рака груди.

Всего на торги были выставлены четыре бургера, которые сделал аль-Тани. Для приготовления самого дорогого использовалась булочка с шафраном, выдержанный сыр чеддер, телячий бекон, острый соус харисса и семь разных специй.

Приобрело бургер кулинарное издание Villa 77 Magazine. Вырученные средства были переданы фонду Pink Caravan.

Чизбургер является разновидностью гамбургера — булочки с котлетой — в составе которого присутствует сыр. Из-за сыра калорийность чизбургера примерно на 20% превышает калорийность гамбургера. Оба типа сэндвича являются распространенным продуктом фастфуда.