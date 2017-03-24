Монтевидео, 24 марта, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Сборная Уругвая на своем поле с крупным счетом уступила команде Бразилии в матче тринадцатого тура группового этапа южноамериканского отбора на ЧМ-2018. Встреча, прошедшая 23 марта на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, завершилась со счетом 1:4.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Героем матча в составе гостей стал нападающий Паулиньо, оформивший хет-трик.

После тринадцати матчей в рамках группового этапа южноамериканского отбора на ЧМ-2018 сборная Бразилии пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Команда Уругвая, набравшая 23 балла, находится на второй позиции.

Южная Америка. Отборочный турнир ЧМ-2018

Уругвай — Бразилия — 1:4 (1:1).

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