Пхеньян, 24 марта, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Обстановка на Корейском полуострове находится на грани войны из-за масштабных военных учений, проводимых Южной Кореей и США. Об этом заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам в письме, направленном на имя генсека организации Антониу Гутерриша, передаёт газета «Нодон синмун».

(сс) Capt. Jonathon Daniell Коммандующий 35-й Противовоздушной Артиллеристской бригады демонстрирует ЗРК «Пэтриот» генералу-лейтенанту Южнокорейской Армии. (ЗРК «Пэтриот» является одним из

Как отметил представитель Пхеньяна, Совет безопасности ООН «упорно отказывается» отреагировать на призывы северокорейской стороны созвать экстренное заседание для обсуждения проводимых Сеулом и Вашингтоном «агрессивных учений».

«Такой подход свидетельствует о политике двойных стандартов и предвзятости Совета безопасности», — указывает в своём письме северокорейский дипломат.

По словам Ча Сон Нама, предпринимаемые КНДР усилия по укреплению своего военного потенциала являются ответом на «политику ядерных угроз и шантажа со стороны Соединённых Штатов».

Отметим, что вечером 23 марта члены Совета безопасности ООН приняли коммюнике, в котором выразили серьёзную обеспокоенность «всё более дестабилизирующими действиями» КНДР и потребовали от Пхеньяна соблюдения резолюций, запрещающих разработку ядерного оружия в стране

Как передавало ИА REGNUM, вооружённые силы США и Южной Кореи 13 марта начали совместные командно-штабные учения Key Resolve, целью которых заявлено повышение уровня готовности к возможным провокациям КНДР. Параллельно с 1 марта Сеул и Вашингтон проводят совместные полевые учения Foal Eagle с участием наземных, воздушных и военно-морских сил.