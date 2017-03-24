Постпред КНДР при ООН заявил об угрозе войны на Корейском полуострове
Пхеньян, 24 марта, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Обстановка на Корейском полуострове находится на грани войны из-за масштабных военных учений, проводимых Южной Кореей и США. Об этом заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам в письме, направленном на имя генсека организации Антониу Гутерриша, передаёт газета «Нодон синмун».
Как отметил представитель Пхеньяна, Совет безопасности ООН «упорно отказывается» отреагировать на призывы северокорейской стороны созвать экстренное заседание для обсуждения проводимых Сеулом и Вашингтоном «агрессивных учений».
«Такой подход свидетельствует о политике двойных стандартов и предвзятости Совета безопасности», — указывает в своём письме северокорейский дипломат.
По словам Ча Сон Нама, предпринимаемые КНДР усилия по укреплению своего военного потенциала являются ответом на «политику ядерных угроз и шантажа со стороны Соединённых Штатов».
Отметим, что вечером 23 марта члены Совета безопасности ООН приняли коммюнике, в котором выразили серьёзную обеспокоенность «всё более дестабилизирующими действиями» КНДР и потребовали от Пхеньяна соблюдения резолюций, запрещающих разработку ядерного оружия в стране
Как передавало ИА REGNUM, вооружённые силы США и Южной Кореи 13 марта начали совместные командно-штабные учения Key Resolve, целью которых заявлено повышение уровня готовности к возможным провокациям КНДР. Параллельно с 1 марта Сеул и Вашингтон проводят совместные полевые учения Foal Eagle с участием наземных, воздушных и военно-морских сил.